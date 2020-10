La società SS MILAZZO sulla base delle voci che circolano da qualche settimana nell’hinterland milazzese, riguardo la cessione della nostra società sportiva, comunica che la stessa non è in vendita, è solo avvenuto un incontro informale con i potenziali acquirenti che hanno richiesto il pacchetto societario, e si precisa inoltre che in atto non sussiste alcuna trattativa, né un nuovo incontro tra le parti, ma si valuta sempre l’ingresso di nuovi soci per potenziare la struttura societaria.

