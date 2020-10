Messina, SO.SAN Lions Italia apre in città un Centro Sanitario per aiutare i più deboli

Sarà inaugurato lunedì 12 ottobre 2020 alle 10,30, con una cerimonia al Royal Palace Hotel, il nuovo Centro Sanitario So.San. Lions – “Messana”, una struttura di Solidarietà Sanitaria a disposizione del territorio che si occuperà delle persone più deboli che necessitano di assistenza sanitaria. Una struttura fortemente voluta dalla SO.SAN nazionale, presieduta da Salvatore Trigona, e dal Lions Club Messina Host, presieduto da Elisabetta Baradello. Sarà presente la massima autorità del Lions Club International Distretto 108 YB Sicilia, Mariella Sciammetta. Non meno importante la presenza del Leo Club Messina Host, presieduto da Federica Pernice, per sottolineare anche l’impegno dei giovani in iniziative di carattere sociale.

Un momento importante per la città dello Stretto che vedrà la presenza del Sindaco, Cateno De Luca, dell’Assessore ai Servizi Sociali, Alessandra Calafiore, e del Presidente dell’Ordine dei Medici, Giacomo Caudo.

A moderare l’evento sarà la cerimoniera del Lions Club Host, Giusi Salvano. Nel corso dell’evento sono previsti anche gli interventi dei due Vice Presidenti nazionali della SO.SAN Franco De Toffol e Francesco Pira, del Consigliere nazionale Delegato per i centri sanitari siciliani, Manlio Leonardi, del Responsabile del Centro Sosan Messana e del Direttore Sanitario, Giuseppe Gambardella e Santo Morabito. I lavori saranno conclusi dalle autorità Lions, Rosa Torre, Presidente di Zona, Guido Graffeo, Presidente di Circoscrizione e dal Governatore, Mariella Sciammetta.

Dopo la firma dei protocolli d’intesa per la nascita di questa importante struttura sanitaria di solidarietà, sarà anche presentato un progetto del Lions Club Messina Host e di SO.SAN Messana che ha avuto l’approvazione ed il sostegno di SO.SAN Italia sulla prevenzione della scoliosi che si rivolge ad adolescenti di ceti sociali svantaggiati che potranno effettuare visite ortopediche gratuite per l’accertamento di questa patologia della colonna vertebrale.

SO.SAN. Odv Italia è una organizzazione del Multidistretto Lions impegnata a promuovere assistenza sanitaria per i bisognosi, con progetti finalizzati. L’attività iniziale era rivolta pressoché completamente ai paesi del terzo mondo, con ripetute missioni di assistenza sanitaria. Da qualche anno opera anche in Italia tramite i Centri Sanitari e le Reti di Assistenza Sanitaria.

“Siamo molto felici – ha dichiarato la Presidente del Lions Club Messina Host che ha promosso l’apertura di SO.SAN Messana – di poter mettere a disposizione della città e del territorio questa nuova struttura. La presenza dei vertici nazionali della SO.SAN e dei vertici del Distretto, della Circoscrizione e della Zona del Lions Club sottolinea la forza di questo nostro progetto di servizio che ha trovato anche la collaborazione dell’Amministrazione Comunale”.

