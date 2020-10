Coronavirus. In Sicilia ancora record: salgono a 297 i positivi, 63 nel messinese

Sono 297 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, è di nuovo record, battuto il precedente di 285 registrato nella giornata di ieri. Non accenna dunque a calare il trend dei nuovi positivi nell’isola.

Salgono così a 4401 gli attuali positivi e passano a 426 i ricoverati in ospedale con un incremento di 4 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 38 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 388 i ricoveri in regime ordinario; 3.975 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati 4509. Anche oggi si registra 1 nuova vittima tra persone positive al Covid: il totale sale a 336. La vittima è un uomo di Trapani di 85 anni morto in ospedale a Palermo. I guariti sono 38.

I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province: 5 nuovi positivi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa, 6 a Trapani.

