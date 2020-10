Risultati negativi per la Castelluccese: “Confidiamo, nel rispetto dei protocolli, per poter ripartire””

È stata una settimana difficile per Castel di Lucio, una settimana di apprensione e di paura. Quando ci si trova ad affrontare prove così difficili e sconosciute si perdono tutte le certezze ed ogni comportamento abituale viene messo in discussione.

A scopo prettamente precauzionale, in attesa di elementi in grado di dare un quadro più chiaro della situazione, e nel rispetto degli abitanti del piccolo centro nebroideo che, ancora oggi stanno affrontando la battaglia contro il Covid-19, la Società calcistica della Acr Castelluccese ha da subito interrotto ogni attività e la gara contro la Stefanese, prevista da calendario per oggi, è stata naturalmente rinviata.

Dopo lo sconforto dei primi giorni, l’esito degli ultimi tamponi effettuati che hanno dato risultato negativo, tutta la dirigenza e i giocatori sono molto più solevati e speranzosi

“Certo non possiamo permetterci di abbassare la guardia– si legge sulla pagina Fb della società – ma confidiamo, nel rispetto dei protocolli della Lega, di poter ricominciare, dalla prossima settimana, la normale attività agonistica in vista della gara casalinga di domenica 18 contro la compagine messinese del Gescal”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it