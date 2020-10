Fiera mediterranea del cavallo, grande protagonista il Cavallo Sanfratellano

Dal 9 all’ 11 Ottobre la Tenuta di Ambelia, antica stazione di monta dell’istituto regionale per l’incremento ippico, ospiterà la 2° rassegna della fiera mediterranea del cavallo.

Grande protagonista della rassegna il “Cavallo Sanfratellano”, antico esemplare equino, trapiantato in Sicilia nell’ XI secolo dai Cavalieri Aleramici giunti nell’isola al seguito della Regina Adelaide del Monferrato, figlia di Manfredi del Vasto e terza moglie del Gran Conte di Sicilia Ruggero il Normanno.

Lo spettacolo che ha visto protagonisti i Cavalli Sanfratellani Debora e Pablo di proprietà dell’azienda agricola Morello e Pablo di proprietà di Benedetto Reale e Giuseppe Pintaudi, montati dal noto istruttore equestre Carmelo Lo Cicero, dal fantino Benedetto Mancuso e dall’amazzone Francesca Scirè, ha riscontrato grande successo di pubblico e notevole compiacimento da parte dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e da parte degli assessori regionali, Bernadette Grasso ed Edy Bandiera.

Il Sindaco di San Fratello Dott. Salvatore Sidoti Pinto in un commento su Fb ha manifestato la propria soddisfazione e il proprio ringraziamento a tutta l’equipe di sanfratellani: cavalli, cavalieri: “Eccezionali ! Durante le rappresentazioni, in occasione dell’inaugurazione della Fiera Maditerranea del Cavallo, tenutasi ad Ambelia, più volte il Presidente Musumeci e l’Assessore Bernardette Grasso, mi guardavano compiaciuti e manifestavano i Loro complimenti per le emozionanti rappresentazioni poste in essere dai Nostri Cavalli, montati dai Cavalieri: Lo Cicero Carmelo insieme al figlio Delfio, da Benedetto Mancuso e la moglie Francesca Scirè. Apprezzamenti anche per la bellissima Cavalla portata dal giovane Allevatore Luigi Morello. Un ringraziamento va anche al nostro concittadino Antonio Latteri che ha fatto da speaker durante il corso della Fiera.

Orgoglioso e commosso, ho approfittato, per invitare il Presidente, gli Assessori Grasso, l’ Assessore all’Agricoltura Bandiera e la Dott.ssa Maria Baleri, nota giornalista, Esperta di Cavalli, all’inaugurazione del centro di Allevamento del Cavallo Sanfratellano di Contrada Ramone, che, ormai quasi pronto, speriamo fare tra qualche mese”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it