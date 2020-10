Giornate FAI d’Autunno a Messina: il 17 e 18 ed il 24 e 25 ottobre 2020

Quest’anno le aperture ci impongono nuove regole:

1) Sarà obbligatorio prenotarsi ONLINE dal 7 ottobre fino ad esaurimento posti.

(IMPORTANTISSIMO per partecipare è OBBLIGATORIO prenotarsi ONLINE, contrariamente non sarà possibile prendere parte all’evento, non esiste altra forma di prenotazione; per ragioni di sicurezza sanitaria non si potrà accedere al luogo di visita se non già prenotati.)

2) All’atto dell’iscrizione sarà richiesto un contributo minimo 3€

(A questo link troverete tutte le informazioni sull’evento: giornatefai.it)

Ci auguriamo di incontrarvi numerosi non per ripagarci delle nostre fatiche ma bensì per permetterci di continuare nella nostra missione, che la vostra passione ci consente di portare avanti….”

Tornare a visitare i luoghi straordinari del nostro Paese significa tornare a valorizzarli e a proteggerli, in questa Primavera, a causa della chiusura per il Coronavirus, il FAI ha perso uno dei momenti più importanti della sua raccolta fondi, una perdita che rischia di impedirci di continuare quelle attività di restauro, tutela, valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano in cui ci impegniamo da 45 anni

Questa edizione delle Giornate FAI d’Autunno è dunque per noi un’irrinunciabile occasione di raccolta fondi, i quali saranno interamente destinati a consentirci di proseguire nelle attività istituzionali della Fondazione.

È un piccolo sforzo che chiediamo a tutti voi che aspettate le Giornate FAI, edizione dopo edizione, ma che per noi può fare davvero la differenza. Per questo, vi chiediamo un gesto di fiducia e di generosità, noi faremo del nostro meglio per offrirvi un’edizione sicura, serena e sempre interessante delle Giornate FAI.