Cesarò: assegnati un milione e 248 mila euro per risanare il centro storico

“Il Governo Musumeci interviene per risanare il centro storico di Cesarò, la porta dei Nebrodi, nella zona di uno dei monumenti di più alto rilievo storico, il castello del Duca Colonna. Abbiamo assegnato al Comune del Messinese ben un milione e 248mila euro per l’arredo urbano, la riqualificazione e la prevenzione del rischio idrogeologico in un’area strategica del paese, ad alta vocazione rurale e turistica e dunque con tutte le carte in regola per il proprio rilancio”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone , a seguito del decreto di finanziamento per la riqualificazione urbana nel centro storico di Cesarò, in provincia di Messina. “Il Comune adesso entro 180 giorni dovrà espletare la gara d’appalto e consegnare i lavori al soggetto aggiudicatario. Attraverso questa opera – conclude l’assessore – porremo un altro tassello dell’ampia strategia di investimenti infrastrutturali della Regione nei piccoli Comuni della Sicilia”.

