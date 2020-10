Covid 19 a Barcellona PdG, il Sindaco Calabrò “c’è un nuovo caso in città”

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Barcellona, a darne notizia è il neo-sindaco Pinuccio Calabrò, che ha da poco definito le deleghe assessoriali della sua Giunta.

“Ci è stato purtroppo comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 in città. La persona contagiata è in isolamento domiciliare e l’USCA di Barcellona Pozzo di Gotto provvederà alla vigilanza sanitaria. Il Comune, dal canto suo, avvierà le procedure necessarie per il ritiro della raccolta dei rifiuti presso l’abitazione del diretto interessato.

Rinnovo l’invito ai miei concittadini al fine di rispettare tutte le misure sanitarie previste anche alla luce del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avviso che vigileremo sul rispetto delle regole e che controlli in esecuzione dei provvedimenti governativi saranno condotti dal personale della Polizia Municipale e delle forze di polizia”.

