Lunedì 19 conferimento Dottorato di Ricerca honoris causa al manager Raffaele Chiulli

L’Aula Magna dell’Ateneo, lunedì 19 ottobre alle ore 15, ospiterà la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Ingegneria e Chimica dei Materiali e delle Costruzioni al manager Raffaele Chiulli (Presidente UIM – Federazione Mondiale della Motonautica e GAISF – Global Association of International Sports Federations, in rappresentanza di 125 organizzazioni sportive internazionali). La laudatio sarà affidata al prof. Eugenio Guglielmino, Ordinario di Progettazione meccanica e Costruzione di macchine.

Il dott. Chiulli, che terrà una lectio doctoralis dal titolo “The crucial role of Sport in the drive for innovative solutions, new technologies and global sustainability”, lo scorso mese di agosto è stato ospite, presso la suggestiva cornice offerta dalla Marina del Nettuno, nella giornata in cui è stata resa nota la virtuosa sinergia fra l’Università di Messina e la UIM. In quell’occasione, inoltre, fu anche presentato il tentativo di record mondiale di Offshore – poi ottenuto a qualche giorno di distanza a bordo dell’imbarcazione Tommy One – sulla rotta Messina-Vulcano-Messina.

