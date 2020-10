Progettazione europea in Area Metropolitana: conclusa formazione per dipendenti della Città Metropolitana

Due intense giornate di formazione per i partecipanti al corso su “La progettazione europea in Area Metropolitana”. I laboratori, rivolti ai dipendenti della Città metropolitana di Messina, sono stati svolti a Palazzo dei Leoni nella giornate del 13 e 14 ottobre 2020.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito formativo promosso dal progetto ANCI “Metropoli Strategiche”, a cui la Città Metropolitana di Messina ha aderito con la finalità di sviluppare un “Ufficio Europa” e per favorire la partecipazione ai bandi comunitari.

Gli incontri sono stati condotti dalla dott.ssa Matilde Ferraro, consulente dell’ANCI.

Nella giornata iniziale la docente ha presentato i laboratori, delineato le modalità di svolgimento dei lavori e impostato l’attività di studio sull’interlocuzione costante con i partecipanti.



Importante l’intervento del Programme Manager della direzione generale della Politica regionale e urbana della Comunità Europea, Luigi Nigri, tenuto nell’ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2020. I presenti hanno potuto seguire in video conferenza gli aggiornamenti sulla politica di coesione per l’Italia, il “pacchetto per la ripresa”, ovvero l’insieme di provvedimenti in itinere o già operativi che la Comunità Europea sta mettendo in campo per superare l’attuale periodo emergenziale e per impostare i programmi 2021-2027.

Nel prosieguo della giornata, la dott.ssa Ferraro ha incentrato l’esposizione sul tema della ricerca dei bandi/call for proposals e sulla loro analisi, sollecitando gli intervenuti ad esprimere riflessioni in merito e a entrare in dibattito.

Nel pomeriggio si è svolta un’esercitazione pratica consistente nella redazione di schede informative relative a tre bandi indicati dalla docente. Alla compilazione, effettuata da tre gruppi di lavoro, è seguita l’esposizione e la valutazione degli elaborati.

La seconda ed ultima giornata, mercoledì 14 ottobre, è stata dedicata alla formulazione di una proposta progettuale partendo dall’avviso pubblico “Edu-Care” per il finanziamento di progetti di educazione e di attività ludiche per l’infanzia e l’adolescenza.

La dott,sssa Ferraro ha guidato “passo passo” i partecipanti nelle procedure, “complesse, ma non impossibili” – come ha sempre sottolineato – di partecipazione al bando in questione. L’incontro è stato l’occasione per molti di entrare in contatto diretto con l’iter per la partecipazione ai bandi comunitari e, per altri con più esperienza nel settore, l’opportunità di chiarire con la docente dubbi e criticità incontrate in precedenza.

