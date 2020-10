Unime, webinar “Il fenomeno del body shaming”

Lunedì 19 ottobre, alle ore 15, in diretta Facebook e sulla piattaforma Microsoft Teams dell’Ateneo di Messina, si svolgerà il webinar “Il fenomeno del body shaming“. L’iniziativa si terrà nell’ambito della presentazione dei Corsi di Laurea dei Dipartimenti di Civiltà Antiche e Moderne e di Giurisprudenza ed all’interno del ciclo di incontri con le Scuole Superiori su “Social Media e nuove tendenze”.

Dopo i saluti dei proff. Giuseppe Giordano e Francesco Astone (rispettivamente Direttore DiCAM e Direttore Giurisprudenza), a cui farà seguito il saluto della prof.ssa Maria Astone (Presidente CO.RE.COM. Sicilia), i lavori saranno introdotti e moderati dalla prof. ssa Cinzia Ingratoci e Anita Di Stefano, delegate all’orientamento dei due Dipartimenti.

I CdL verranno presentati dai proff. Marco Centorrino (Coordinatore del CdS in Scienze dell’Informazione: Comunicazione pubblica e Tecniche giornalistiche) e Francesca Pellegrino (Coordinatrice del CdS a ciclo unico in Giurisprudenza).

Interverranno i docenti Francesco Pira e Stefano Agosta. Al termine delle attività ci sarà un dibattito.

