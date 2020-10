Lipari, tamponi rapidi: oltre 200 in mattinata su 800. Un positivo in isolamento

Nel Comune di Lipari hanno risposto in circa 800 alla possibilità di effettuare uno screening epidemiologico su base volontaria, predisposta dal Presidente della Regione Nello Musumeci, per tutti gli abitanti delle isole minori. Sono iniziati oggi i primi test, circa 200 nella sola mattinata, presso il campo sportivo dell’isola di Lipari. Riscontrato al momento solo un positivo, già in isolamento. Che si aggiunge ad un altro caso di positività sull’isola, di cui ha dato comunicazione il sindaco Marco Giorgianni, ieri in diretta Facebook.

