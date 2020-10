Asd San Fratello cala il poker alla Pro Orlandina. Reale:” Bisogna stare con i piedi a terra”

di Fra Pè – Il San Fratello che ospita la Pro Orlandina al “Gagliani” inizia a mostrare quanto vale mostrandosi bello ma nello stesso tempo anche pericoloso travolgendo i biancoazzuri in un gioco di qualità, grazie anche all’ultimo acquisto nero verde Peppe Sciliberto schierato sin da primo minuto dal mister Reale che ha mandato nella mischia anche lo juniores di origine sanfratellana Paolo Lupica.

L’asd San Fratello ha condotto un primo tempo senza dar spazio agli ospiti, giocando un calcio spettacolare orchestrato da Sciliberto entrato in sintonia immediatamente con i compagni di reparto.

Un San Fratello, quello visto oggi al Gagliani diverso da quello visto a San Marco contro l’Alluntina e la Nasitana, gara disputata in casa.

La prima rete arriva grazie ad un assist di Maurizio Naro raccolto da Benedetto Carbonetto che ha disputato una buonissima gara, va in rete portando in vantaggio i neroverdi. La seconda rete porta la firma di Naro che sfrutta una passaggio perfetto di Sciliberto. Non poteva mancare l’appuntamento al gol il capitano Delfio Calabrese che riceve un assist dallo scatenato Naro e scaraventa in rete. Quasi al termine del primo tempo, in gol la Pro Orladina con Fabio entrato nel primo tempo.

Il secondo tempo cala il San Fratello ma l’Orlandina non ne approfitta e l’attaccante neroverde Marino entrato al posto di Sciliberto cala il poker.

Continua cosi la fascia positiva della squadra di Reale che non perde da dicembre 2019 e che insieme al Furnari comanda la classifica del girone C aspettando che Mistretta, Sfarandina, Tortorici, Città di Galati e altre compagini del girone recuperino le gare sospese a causa dell’epidemia che sta colpendo alcuni paesi nebroidei.

Soddisfatto il presidente Manasseri e la dirigenza neroverde che, si gode un bellissimo San Fratello che per venti minuti ha confuso gli orlandini, costringendo mister Vaccaro di cambiare già nel primo tempo alcuni dei suoi per tentare di fermare in qualche modo i ragazzi di Reale che continuavano ad esprimere un calcio superiore a quello che normalmente si vede in un campo di prima categoria.

“Ho visto una buona squadra per quasi tutto il primo tempo,- afferma Reale – abbiamo giocato un bel calcio, ma ancora siamo all’inizio ed è vietato montarsi la testa, c’è molto da lavorare, dobbiamo migliorare su tante cose. Nel nostro girone ci sono altre squadre che sono ben attrezzate e che esprimono un bel gioco. Ripeto, bisogna essere umili e lavorare”

Asd San Fratello: Versaci, Salanitro, Lupica, Margò (Emanuele), Drago (Sanna), Galati, Sciliberto (Marino), Cortese(Nicosia), Calabrese Carbonetto (Mangione), Naro. All. Reale

Pro orlandina: Spanò, Gentile, Monastra, Curasi, Magistro, Lo Presti, Raneri, Barone, Lo Cascio, Fiore, Fakhreddine. All Vaccaro

Reti: Carbonetto (Sf), Naro (Sf), Calabrese(Sf), Fabio(O), Marino(Sf)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it