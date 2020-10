Lavori Caronte & Tourist, Divieto di sosta alla Rada San Francesco

Al fine di realizzare un passaggio pedonale protetto sulla carreggiata stradale, in adiacenza al marciapiede, da utilizzare durante l’esecuzione dei lavori inerenti il progetto di adeguamento funzionale delle aree in concessione alla Caronte & Tourist S.p.A. alla rada San Francesco, sono state disposte limitazioni viarie. Sarà quindi vietata la sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est di viale della Liberta, nel tratto antistante la biglietteria passeggeri della “Caronte & Tourist S.p.A.”, il ristorante L’Ancora ed il fabbricato uffici, garantendo la fruibilità di tutti gli accessi e degli attraversamenti pedonali insistenti nel tratto stradale. Da giovedì 22 al 4 novembre il divieto interesserà il tratto 1 (m. 49,66) e dal 5 al 25 novembre il tratto 2 (m. 61,48), come meglio indicato nella allegata planimetria.

