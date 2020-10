Camaro Under 17, arriva la prima gioia: pirotecnico 1-9 sul campo della Nuova Rinascita Patti

Nella gara di recupero della 3^ giornata di campionato, il Camaro Under 17 trova il primo successo stagionale. Allo stadio “Gepi Faranda” di Patti, i ragazzi di mister Cosimini offrono una prestazione maiuscola portando a casa i tre punti con un roboante 1-9 ai danni dei pari età della Nuova Rinascita Patti. I neroverdi, schierati con il consueto 433, partono forte ed al 4’ ci provano con Marretta dal limite dell’area, il tentativo viene deviato in angolo. I ritmi non sono elevati e, al 24’, il doppio tentativo di Raspaolo viene ribattuto dalla difesa avversaria. La Nuova Rinascita Patti si affaccia in avanti solo al 33’ con il pallonetto di Buda che colpisce la parte alta della traversa. La risposta del Camaro arriva al 39’ con il tiro al volo di Silipigni che non inquadra la porta. E’ l’ultima emozione di un primo tempo avaro di emozioni e bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, però, la musica cambia. Mister Cosimini sostituisce Frassica con Verdura e passa ad un più offensivo 4231. Dopo appena due minuti di gioco, Scarmato su calcio di punizione colpisce la traversa. E’ il preludio al goal del vantaggio che arriva al 49’: Silipigni fa da sponda per Raspaolo che con un potente destro trova la rete. Il vantaggio esalta il Camaro che, appena sessanta secondi dopo, raddoppia: dal corner di Silipigni, Verdura colpisce di testa ed insacca sulla corta ribattuta del portiere avversario. Passano cinque minuti ed al 55’ uno scatenato Camaro trova il tris: Schepisi imbecca Raspaolo che trova il diagonale vincente per la doppietta personale. I neroverdi giocano sul velluto ed al 64’ colpiscono un altro legno con il sinistro dal limite di Silipigni. Un minuto dopo arriva il poker: il neo entrato Mondo crossa in mezzo per Verdura che supera un avversario e sigla la doppietta personale. Con il risultato in cassaforte, mister Cosimini dà ampio spazio alla sua panchina: lasciano il campo Raspaolo, Cantio, Freni e Ozawje per far posto a Aloisi, Abate, Tito e Sciliberto. Al 68’ uno sfortunato Silipigni recupera il pallone e calcia a botta sicura colpendo il palo, il secondo legno personale della sua partita. Passano una manciata di minuti ed al 71’ Abate si avventa su un pallone svirgolato siglando lo 0-5 momentaneo. C’è spazio anche per l’avvicendamento tra i pali con l’ingresso di Felice Rocco al posto di Previti. A quindici minuti dalla fine del match, il Camaro trova la sesta rete con Scarmato imbeccato perfettamente da Aloisi. La Nuova Rinascita Patti batte un colpo al 77’ e trova il goal della bandiera con un caparbio Buda che lotta in area di rigore e trova il tiro vincente. All’80’ c’è spazio anche per Aloisi sul tabellino dei marcatori: l’attaccante trova la rete con una precisa parabola dal limite dell’area. Cinque minuti dopo, la giovane punta trova anche la doppietta personale su assist di Scarmato per l’ottavo goal del Camaro. Il sigillo finale arriva all’89’ con la doppietta di Scarmato su lancio millimetrico di Schepis. Il Camaro Under 17 trova, quindi, la sua prima vittoria in campionato e si prepara al meglio alla prossima sfida in programma sabato al “Despar Stadium” contro la New Eagles.

Tabellino

Nuova Rinascita Patti – Camaro 1-9

Marcatori: 49’ Raspaolo, 50’ Verdura, 55’ Raspaolo, 65’ Verdura, 71’ Abate, 75’ Scarmato, 77’ Buda, 80’ Aloisi, 85’ Aloisi, 89’ Scarmato.

Nuova Rinascita Patti: Natoli (89’ Bonfiglio), Spinella, Quattrocchi, Lupu, Niosi, Lembo, Cannizzaro (72’ Lisciandro), Greco (50’ Bisagni), Buda (77’ Fazio), Munafò, Fazio (85’ Sidoti).

Camaro: Previti (71’ Felice Rocco), Freni (67’ Tita), Spanu, Ozawje (70’ Sciliberto), Cantio (66’ Abate), Marretta (63’ Mondo), Schepis, Frassica (45’ Verdura), Silipigni, Raspaolo (66’ Aloisi), Scarmato. Allenatore: Giuseppe Cosimini

Ammoniti: Spinella (Nuova Rinascita Patti)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it