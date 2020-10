Città Metropolitana, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: manifestazione d’interesse per l’affidamento dei relativi servizi

La Città Metropolitana di Messina intende dare il via ad un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici cui affidare i servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo dei Piani di Settore ad esso formalmente e funzionalmente connessi, della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

L’avviso non da l’avvio a nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, serve esclusivamente alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti, che manifesti la volontà ad avere affidato il servizio tecnico per cui manifesterà interesse.

L’importo massimo a base di gara, forfettario, a corpo e comprensivo di ogni altro onere, compresi quelli previdenziali e di categoria, è pari a complessivi 188.527,50 euro al netto dell’IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto si tratta di un servizio di natura intellettuale, escluso dall’obbligo di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento di detti servizi, dovranno inviarla entro le ore 12:00 di lunedì 2 novembre 2020, all’indirizzo PEC dell’ufficio protocollo della Città Metropolitana di Messina.

Per Ulteriori informazioni è possibile consultare l'avviso pubblicato nella sezione "Albo Pretorio" e nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" del sito della Città Metropolitana di Messina.

