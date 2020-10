San Fratello, partono i lavori di consolidamento per il centro storico

di Fra Pè – Oggi presso il Palazzo Municipale di San Fratello sono stati consegnati i lavori di consolidamento del centro storico. L’obiettivo è la messa in sicurezza di un’intera area compresa tra via Via Normanni sino a coprire tutto il quartiere Crocifisso, teatro di fenomeni di instabilità che a partire dalla frana del 1922 ad oggi hanno prodotto diverse lesioni su strade e strutture.

Sono stati stanziati 4 milioni e 500 mila euro per scongiurare ulteriori fenomeni franosi. I primi interventi di consolidamento risalgono ormai a vent’anni fa e, quindi, adesso si rende necessario ripristinare tutte quelle opere che hanno consentito di assicurare stabilità all’intero versante, scongiurando ulteriori arretramenti della frana.

Prevista la realizzazione di un sistema di drenaggi con pali tirantati e la costruzione di una nuova paratia: misure atte a eliminare una volta per tutte il rischio di nuovi cedimenti.

Progettista e direttore dei lavori è l’Ingegnere Agostino Sascaro, la dita aggiudicataria è di Salvatore Grasso di Caltanisetta. Presenti alla consegna dei lavori il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto e il responsabile dell’area tecnica del Comune di San Fratello Architetto Salvo Ettore Lo Cicero.

