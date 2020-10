ASP Messina al fianco delle donne nella prevenzione del tumore al seno

Il tumore al seno rappresenta la prima patologia tumorale femminile che, se diagnosticato per tempo, offre elevate garanzie di guarigione.

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, particolarmente attenta alle campagne di prevenzione del tumore al seno e sensibile alle esigenze di salute della popolazione, offre, in occasione del "Mese della Prevenzione del cancro del seno, Ottobre 2020", la possibilità di essere sottoposte a visita senologica alle donne di età compresa tra 45 e 69 anni, in collaborazione con le associazioni "Misericordia di Spadafora", "Per Te Donna" e "Associazione Salus D'Agostino di Taormina"

Nella giornata del 31 ottobre 2020 presso l’UOS di Screening Mammografico – Poliambulatorio ex lnam, sito in Via del Vespro — Messina, saranno effettuate visite specialistiche senologiche e prenotate mammografie da screening per la fascia di età 50-69,

nell’ambito del programma di screening mammografico organizzato e già avviato dall’ ASP.

Le visite gratuite saranno svolte, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, dall’ equipe del responsabile UOS Screening mammografico dott. A. Farsaci e della Brest Unit dell’Ospedale di Taormina d.ssa L. Puzzo.

Per la prenotazione chiamare al n. 3357753952- Lunedì, Mercoledì e Venerdi dalle 10,30 alle 11,30, Martedi e Giovedi dalle 15,30 alle 16,30, fino ad esaurimento della disponibilità.

