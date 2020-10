Covid 19, il Rettore ringrazia la Brigata Aosta per la struttura mobile di accoglienza al Policlinico

Il Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha ringraziato la Brigata Aosta ed il suo Comandante, Generale Giuseppe Bertoncello, che dimostrandosi ancora una volta sensibile, in questo momento di emergenza, ha realizzato una struttura mobile che permette di accogliere i pazienti che ancora non hanno fatto il tampone per il virus Covid 19.

“Ancora una volta – ha dichiarato il Rettore Cuzzocrea- non possiamo che apprezzare la grande sensibilità della Brigata Aosta che in collaborazione con il Policlinico e il Commissario, dott. Giampiero Bonaccorsi, ha attuato una strategia per combattere la pandemia. Grazie da parte mia anche a tutti i colleghi del Policlinico che sono in trincea, ora dopo ora, e stanno garantendo facendo sacrifici, il massimo dell’assistenza alla nostra comunità. Ancora una volta Brigata Aosta, Università e AOU insieme hanno voluto interagire per garantire quello che è per noi un valore primario: il diritto alla salute e la salvaguardia della vita umana”.