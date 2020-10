Porto Tremestieri, ordinanza del Comandante della Capitaneria “lo scivolo 2 è di nuovo operativo”

Con la propria ordinanza di oggi (74/2020) il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina, Andrea Tassara, stabilisce che “sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria al paramento verticale dello scivolo 2” del Porto di Tremestieri. Aggiunge in ordinanza che “Parimenti è stato ripristinato lo stato dei luoghi al fine di permettere, alle unità navali di linea operanti in detto approdo, la ripresa delle operazioni portuali in sicurezza”.

Dunque “a partire dalle ore 14:00” di oggi “lo scivolo n. 2 del porto di Tremestieri è nuovamente operativo ed utilizzabile“.

