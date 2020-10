Il derby cittadino è del Football Club Messina, battuto di misura l’Acr

È il Football Club Messina ad aggiudicarsi il derby cittadino con l’Acr Messina. La truppa di Rigoli sblocca dopo una manciata di minuti con un rigore contestato, non per l’assegnazione per la realizzazione, insaccato dall’ultimo arrivato Caballero. Partita tesissimo, a tratti spettacolare soprattutto dal punto di vista dell’intensità. Tre punti pesantissimi che rilanciano il club giallorosso del presidente Arena. Qui di seguito cronaca e tabellino.

PRIMO TEMPO: Primo squillo della sfida al 3’ di marca Acr: punizione dai 25 metri di Bollino, palla deviata e a lato non di molto. Al 6’ ancora Acr: cross di Bollino, sponda di Sabatino per Foggia che viene anticipato in extremis da Marone in uscita bassa. Sul ribaltamento di fronte è il Football Club a rendersi pericoloso. Sabatino perde palla vicino alla propria area, Caballero recupera e calcia un bolide che costringe Lai agli straordinari. Partita vibrante sin dalle prime battute. All’11’ Carbonaro prova il cross, Cascione tocca con la mano e per l’arbitro è rigore. Fc Messina in vantaggio: sul dischetto Caballero, che scivola ma riesce a battere Lai, è 1-0. I ritmi continuano ad essere alti, ma il gioco è spezzettato da continui falli tattici, la tensione si taglia con il coltello. Al 25’ torna ad affacciarsi avanti la truppa di Novelli: punizione di Bollino, tiro sporco che Marone blocca sicuro. Al 29’ è Arcidiacono a provarci dalla distanza, Marone respinge con i pugni. Un minuto dopo Fc pericoloso: Giuffrida allarga per Garetto che tenta il cross, ne esce una palombella velenosissima che si spegne alta di un soffio. Al 43’ ancora padroni di casa insidiosi: Carbonaro da destra riceve, si accentra e calcia, Lai controlla. Al 45’+3 Acr vicino al pari: sponda di Foggia per Arcidiacono, botta secca ma imprecisa. Finisce così la prima frazione, Fc Messina-Acr Messina 1-0.

SECONDO TEMPO: Pronti-via e al 47’ subito Fc Messina pericoloso: Aita vince un contrasto con Arcidiacono e parte in progressione, supera qualche avversario, entra in area e tenta il tiro-cross che termina sul fondo. Al 49’ la risposta dell’Acr Messina: Crisci scambia con Arcidiacono e calcia, tiro di un pelo a lato che accarezza il palo. Al 66’ il neo entrato Addessi prova a pescare qualche compagno in area da calcio piazzato, è bravo Marone in presa alta ad anticipare tutti. Al 73’ Acr Messina sfortunato: Addessi si libera e calcia, palla che colpisce in pieno il palo, Foggia raccoglie e prova a mantenere viva l’azione ma Aita spazza. Prova il forcing l’Acr, ma la truppa di Rigoli si difende con tutti gli effettivi senza rischiare grossi pericoli. Finisce così, Fc Messina-Acr Messina 1-0.

IL TABELLINO:

FC MESSINA (4-3-2-1): Marone 99; Aita 02 (83′ Gille 02), Fissore, D. Marchetti, Ricossa 01; Palma, Giuffrida (65′ A. Marchetti), Garetto 01; Bevis, Carbonaro (58′ Dambros, 83′ Quitadamo); Caballero (74′ Mukiele 01). A disp.: Tocci 02, Casella 00, Coria, Ebui 99. All. Rigoli. : Marone 99; Aita 02 (83′ Gille 02), Fissore, D. Marchetti, Ricossa 01; Palma, Giuffrida (65′ A. Marchetti), Garetto 01; Bevis, Carbonaro (58′ Dambros, 83′ Quitadamo); Caballero (74′ Mukiele 01).: Tocci 02, Casella 00, Coria, Ebui 99.Rigoli.

ACR MESSINA (4-3-2-1): Lai 00; Cascione 00 (83′ Mazzone 01), Lomasto, Sabatino, Giofrè 01; Vacca (74′ Cristiani), Lavrendi (89′ Cruz), Crisci 02 (74′ Cretella 02); Bollino (65′ Addessi), Arcidiacono; Foggia. A disp.: Manno 00, Boskovic, Izzo 02, Saindou 01. All. Novelli.

ARBITRO: Tesi di Lucca (Starnini-Morea).

MARCATORI: 11′ rig. Caballero

NOTE: ammoniti Lai, Foggia, Garetto, Crisci, Carbonaro, Ricossa, Marone, Sabatino, Aita, Mukiele, Bevis. Spettatori circa 1.000.

