Cus Messina, da oggi sospese le attività sportive: chiusi gli impianti

In osservanza delle nuove disposizioni normative stabilite dal DPCM emanato in data 24.10.2020, il CUS Unime comunica che, in attesa dei protocolli delle singole Federazioni Sportive Nazionali e di chiarimenti e/o approfondimenti da parte delle autorità competenti, tutte le attività sportive saranno sospese e gli Impianti sportivi della Cittadella Sportiva Universitaria e del Complesso Sportivo Primo Nebiolo rimarranno chiusi a partire da oggi, lunedi 26.10.2020, e fino a nuove disposizioni.

Tutti gli aggiornamenti saranno prontamente comunicati attraverso i canali di comunicazione ufficiali del CUS Unime.

