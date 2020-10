L’Asd San Fratello vince e convince contro l’Umbertina. Doppietta di Naro

di Fra Pè – Continua la scia positiva dell’Asd San Fratello che continua a fare bel calcio e dare spettacolo: sono ben 16 i risultati positivi dei ragazzi di mister Antonio Reale (non perde da dicembre 2019) che a Castell’Umberto escono vittoriosi contro una modestissima Umbertina, ultima in classifica che cade sul proprio campo incassando ben quattro reti.

Il San Fratello parte subito bene e si rende pericoloso con Naro che non riesce a mettere dentro la palla, successivamente ci prova Carbonetto di testa ma nulla da fare per l’attaccante sanfratellano. A sbloccare la partita è Naro che approfittando di un assist di Sciliberto, porta in vantaggio la compagine neroverde capitanata dal difensore di San Fratello Antonio Salanitro.

Nel secondo tempo sempre Naro si procura un rigore che Delfio Calabrese entrato a posto di Carbonetto non riesce a realizzare. Il San Fratello continua a dominare l’Umbertina che subisce la supremazia sanfratellana subendo il secondo goal, autore Naro che si trova a tu per tu con il portiere e mette a rete.

Continua l’attacco neroverde con Margò che colpisce la traversa. È Marino a realizzare la terza rete: approfittando di un errore dei padroni di casa si trova a tu per tu con il portiere umbertino Svezia, e con maestria mette dentro.

Ma non è finita perché è Calabrese quasi come a farsi perdonare l’errore sul dischetto che realizza un bellissimo gol con un pallonetto dal limite dell’area, nulla da fare per Svezia.

Un bel san Fratello che domina per 90’ impedendo all’Umbertina di esprimersi e di tirare in porta. Un pomeriggio da disoccupato per il portiere neroverde Versaci che all’81’ lascia il posto a Crimadi.

“ Stiamo ritrovando la giusta mentalità che avevamo l’anno scorso prima del lockdown,- afferma Antonio Reale allenatore dell’Asd San Fratello – abbiamo un buon minutaggio nelle gambe, qualche errore di troppo sotto porta, ma va bene così. Sono molto dispiaciuto per l’interruzione del campionato, ma la salute e il bene dei cittadini viene sopra ad ogni cosa”. “Sciliberto ci ha dato qualità e intensità, ma non mi soffermerei sui singoli, qui è tutta la squadra che sta ancora una volta dimostrando le sue qualità e ciò che è capace di fare.- continua Reale– Questo è frutto di una sinergia tra la dirigenza e i ragazzi… peccato che ci fermiamo, questo significa che dobbiamo ritrovare la condizione ottimale appena si riprende, ripeto per il bene e la salute di ognuno va benissimo così”

Soddisfatto anche il presidente Manasseri che si fa portavoce di tutta la dirigenza: “Non possiamo non essere felici per il primo posto in classifica condiviso condiviso con il Furnari, anche se ci sono squadre che devono recuperare diverse partite tra cui il Galati ancora zona rossa, a cui facciamo i migliori auguri a tutti gli abitanti. Speriamo di uscire al più presto da questa situazione di stallo e ritornare al più presto alla normalità”

Tabellino

Umbertina – San Fratello 0-4 Reti: Naro(2) Marino, Calabrese

Umbertina:Svezia, Franchina, Musarra T., Faye, Nonaj, Sgrò, Foti( Ricciardo 71’), Costanzo( Gallo 46’), Buda, Randazzo A., Presti. All. Fichera

San Fratello: Versaci (Crimaldi 81’), Salanitro, Lupica (Coman 87’), Margò, Drago, Galati, Sciliberto, Cortese, Marino(Nicosia 86’), Carbonetto (Calabrese 43’), Naro (Mangione 80’) . All. Reale

Ammoniti: Musarra, Presti (Umbertina). Drago e Salanitro (Asd San Fratello)

Arbitro: Federico Di Carlo della sezione di Palermo

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it