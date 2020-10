Nasce il gruppo Rispetto per Messina: ecco chi ne fa parte

Dopo due anni di silenzio, praticamente all’indomani dell’elezione a sindaco di Cateno De Luca a fine giugno del 2018, torna a farsi sentire la “società civile”, con la creazione del gruppo “RispettoMessina”, nato “dalla volontà di alcuni cittadini e cittadine che condividono l’analisi sulle condizioni precarie della nostra città che abbisogna di quegli interventi strutturali per poter passare dalla lunga fase della “gestione” a quella del “governo”della cosa pubblica”, si legge nella nota di presentazione del gruppo.

“In tale contesto si opererà, come gruppo, all’insegna di quel “civismo politico” che si va affermando in tante realtà urbane, creando raccordi e sinergie con quelle realtà associative e con quei soggetti politici che intendono individuare e portare avanti un progetto di “città sostenibile” ed una comune piattaforma per il futuro della Città di Messina e dell’Area Metropolitana” – continua il comunicato – Partendo dal presupposto che un’ “area vasta” possa avere una seria prospettiva di sviluppo solo in un contesto di di relazioni ed interrelazioni, e non perseguendo una autorerenzialita’ improduttiva che può condurre all’isolamento ed alla emarginazione”, conclude il “manifesto”.

Il gruppo si era presentato un mese fa denunciando “assoluta insufficienza della attuale gestione politica-amministrativa della città di Messina e della città metropolitana”, e “degrado in termini morali, etici, culturali e sociali dell’humus cittadino”, e puntando il dito verso la sonora bocciatura delle amministrazioni comunale e provinciale guidate da Cateno De Luca. Nella stesura del manifesto programmatico, però, non se ne fa menzione.

Attualmente fanno parte del gruppo:

Michele Amato

Giovanbattista Arrigo

Guido Bellinghieri

Sergio Bertolami

Michele Bisignano

Salvatore Brigandi’

Daniela Caccamo

Giovanni Calabrò

Fulvio Capria

Franco Cavallaro

Renato Coletta

Emanuele Costa

Michela De Domenico

Domenico De Pasquale

Vincenzo Ficarra

Serena Guzzone

Pietro Impellizzeri

Giovanni Lazzari

Giuseppe Losi

Antonino Mantineo

Palmira Mancuso

Francesco Mangano

Domenico Mazza

Gianni Miasi

Franco Micalizzi

Roberto Pintaldi

Francesco Palano Quero

Luca Raffaele

Carmelo Romeo

Lillo Russo

Nino Samiani

Angelo Savasta

Gabriele Siracusano

Saro Terranova

Sergio Todesco

Ivan Tornesi

Stefano Trifirò

