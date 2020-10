Commemorazione defunti, Comune sospende pass per disabili, ci saranno i pulmini

In occasione della Commemorazione dei defunti il Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Cimiteri ha sospeso gli ingressi con pass per disabili da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre. Relativamente alla sospensione dei pass disabili di accesso con le vetture private all’interno del Gran Camposanto, l’Assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli precisa che: “I servizi di trasporto disabili e delle persone anziane con difficoltà motoria saranno garantiti da 12 pulmini gestiti con il personale cimiteriale e della Messina Social City. La limitazione viaria in queste particolari giornate è necessaria per garantire le opportune condizioni di sicurezza. Saranno effettuati tre percorsi alternativi tra loro al fine di garantire al meglio la distribuzione del servizio per tutto il Cimitero”.