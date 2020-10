Giusto o no fermare il calcio dilettantistico? Sondaggio di TuttoCampo

Nella giornata di ieri TuttoCampo ha lanciato un sondaggio su uno degli argomenti più delicati del momento: lo stop delle partite ufficiali per i dilettanti.

Un argomento che ha suscitato tante polemiche, tra chi voleva continuare e chi invece aveva già fatto passi indietro per non compromettere il proprio lavoro.

Tra le quattro opzioni proposte:

Esprimi la tua preferenza

Si, la ripresa dovrebbe essere però nel 2021

Si, ma la ripresa dovrebbe avvenire il prima possibile

No, la situazione nei dilettanti non è così grave da bloccare l’attività

Altro

A prevalere con un netto 51.5% è stata “no, la situazione nei dilettanti non è così grave da bloccare l’attività”. Un risultato abbastanza netto, a fronte del 31% che pensa che sia stato giusto sospendere tutto, per riprendere solo nel 2021. Il 15.3% invece pensa che sia stato corretto sospendere, ma che la ripresa dovrebbe avvenire non appena la situazione epidemiologica vada a migliorare. Chiude la sezione “altro” con il 2.2%, in cui gli utenti hanno potuto esprimere liberamente la propria opinione.

In alcune regioni è già stata decretata la sospensione fino al nuovo anno e non è escluso che altre seguano questa tendenza, l’opinione pubblica, dei votanti si intende, va però verso un’altra direzione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it