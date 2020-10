Vandali al Cimitero di Barcellona, il Sindaco “esprimo ferma condanna”

Si è verificato al Cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, ieri notte, un ingresso di vandali, non attualmente identificati, che avrebbero provocato diversi danni secondo il Sindaco, Pinuccio Calabrò, il quale ha affermato:

“Esprimo ferma condanna verso il grave atto vandalico perpetrato la notte scorsa presso il nostro cimitero comunale. Ignoti hanno tranciato alcuni cavi che la ditta preposta aveva disposto per l’illuminazione votiva in vista della Commemorazione dei defunti. Attendiamo la relazione della stessa ditta con l’esatta quantificazione dei danni, ma intanto ribadiamo, sin da ora e con tutte le risorse a nostra disposizione, il nostro impegno a garantire e migliorare i servizi all’interno del nostro cimitero comunale. Non sarà certo il vile gesto di qualche incivile a impedirci di portare avanti i nostri progetti e auspichiamo che le forze di polizia riescano a individuare i responsabili”.

