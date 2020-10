Basile nuovo direttore generale, De Luca nel 2018 “la figura del dg verrà eliminata”

“La figura di direttore generale verrà eliminata anche dalla pianta organica di Palazzo Zanca, poiché tale ruolo non è previsto nel progetto politico della mia Amministrazione. Intendiamo ridurre i costi della burocrazia per liberare risorse finalizzate alla creazione di nuovi servizi». ( Cateno De Luca 27.6.2018 )

Queste erano le dichiarazioni di Cateno De Luca, all’indomani della sua elezione a Palazzo Zanca. Ma oggi è tutta un’altra storia. Come annunciato ad agosto, durante il momento del rimpasto in giunta, adesso è arrivata la nomina ufficiale. Federico Basile è il nuovo Direttore Generale del Comune di Messina, come da firma sul decreto di nomina.

Sarà impegnato in questo incarico per i prossimi tre anni, e comunque fino alla scadenza del mandato del sindaco De Luca.

Costerà alle casse comunali 120 mila euro base più oneri riflessi e un premio del 15% del compenso totale se raggiungerà gli obiettivi prefissati. Per un costo totale stimato di 188 mila euro.

