Covid: 789 i nuovi positivi in Sicilia, 88 a Messina

Anche se di poco cresce il numero di nuovi casi registrati oggi in Sicilia: sono 789 i nuovi positivi al Covid19 registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Con i nuovi casi salgono così a 12745 gli attuali positivi. Di questi 954 sono i ricoverati: 839 in regime ordinario e 115 in terapia intensiva con un incremento di quattro ricoveri.

Sono 13 invece i nuovi decessi che portano il totale a 472. I guariti sono 219, adesso il totale delle persone che hanno sconfitto il virus tocca quota 6.605.

I tamponi effettuati sono 7226. Su fronte della distribuzione territoriale Palermo 258, Catania 242, Messina 88, Trapani 53, Ragusa 68, Siracusa 39, Agrigento 1, Caltanissetta 30, Enna 10.

