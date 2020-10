Commemorazione dei Defunti: orari e modalità di accesso ai cimiteri cittadini

Sabato 31, domenica 1 e lunedì 2 novembre, dalle ore 7 alle 18, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata di via del Santo dal numero civico 36 al 68, e sul lato monte dal numero civico 328 sino al ponte FF.SS.

Sarà inoltre interdetto il transito veicolare in vicolo S. Cosimo, consentendo la circolazione ai veicoli di Forze di Polizia e Pronto Soccorso; residenti; veicoli Enel che devono effettuare eventuali interventi urgenti di manutenzione; taxi; e veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno. Sarà istituito il senso unico di circolazione monte-valle in via Baglio, consentendo ai veicoli del personale del Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Cimiteri di percorrere il tratto di via Baglio, compreso tra la via Catania e il cancello carrabile del Gran Camposanto, in direzione di marcia valle-monte.

Vigerà il divieto di sosta in via Catania per un tratto di 10 metri, rispettivamente a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto, e sulla via del Santo sarà interdetto il transito veicolare ai veicoli provenienti dal viale Gazzi, ad eccezione di quelli dei residenti, delle Forze di Polizia e di Pronto Soccorso.