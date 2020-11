Cas, da oggi lavori di manutenzione: restrizioni al traffico autostradale in alcuni tratti

l programma degli interventi di manutenzione straordinaria avviato dal Consorzio Autostrade Siciliane sulla Messina Catania, prosegue in modo serrato e dal prossimo mese interesserà tre nuovi tratti.

In particolare da giorno 1 a giorno 30 novembre i lavori si concentreranno sulla pavimentazione delle tratte Messina-Giardini e Giardini-Giarre e pertanto sono previste, per i mezzi in transito in direzione Messina Catania, tre chiusure che interesseranno la carreggiata lato monte tra il km. 0 e il km. 0,916, tra il km. 12,368 e il km. 16,634, e tra il km. 49,583 e il km. 51,202. I mezzi in transito saranno dirottati sulla carreggiata di valle (in direzione Messina) dove vigerà un doppio senso di marcia.

“Per la sicurezza di tutti i viaggiatori – dicono dal Cas – e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato”.

