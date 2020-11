Covid: a Messina 101 casi di positività, 37 i ricoverati

Cresce anche in Sicilia il numero dei contagiati dal Covid diagnosticati nelle ultime 24. I nuovi casi accertati sono 952 su tamponi 8.106 processati (ieri 7.293). I numeri sono contenuti nel consueto bollettino del ministero della Salute del 31 ottobre.

Crescono ancora i ricoverati con sintomi, che ad oggi sono 962 ed aumentano anche i pazienti in Terapia intensiva: oggi 122. Il totale delle persone negli ospedali arriva quindi a 1.084. In isolamento domiciliare ci sono invece 13.358 persone, ben 806 rispetto al giorno precedente. Gli attuali positivi nell’Isola sono quindi 14.442. Purtoppo si registrano 18 vittime, che portano il totale a 502. Ci sono però anche 56 guariti (6.814 in totale da inizio pandemia).

Per quanto riguarda la situazione a Messina ci sono due i nuovi ricoveri in terapia intensiva: Si tratta di un uomo e una donna rispettivamente di 76 e 71 anni.

Si è registrata anche una dimissione a seguito di guarigione. Adesso sono 37 ricoveri le persone ricoverate: 28+9 Altri 6 sono i pazienti al Papardo e altri 8 all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona che ha aperto ieri il reparto Covid.

Nel Piano regionale sono 400 i posti letto previsti, con un supporto da parte delle strutture private, di cui circa sessanta terapie intensive che potrebbero essere attivati in caso di necessità.

Guardando alla divisione dei casi, Palermo segna + 347 casi. A seguire Ragusa con 115, Catania con 108. E ancora Trapani + 102, Messina + 101, Enna + 66, Caltanissetta + 54, Agrigento + 44 e Siracusa + 15.

