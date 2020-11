Fc Messina cinico ed ermetico batte il Rende e balza in testa al campionato

Un Football Club Messina cinico ed ermetico, dopo il successo nel derby con l’Acr espugna il campo del Rende con una prestazione non eccellente ma sostanziosa. Dopo un primo tempo a ritmi blandi, Palma al quarto d’ora della ripresa a trova il varco giusto e regala i tre punti alla compagine messinese.

PRIMO TEMPO: Nelle prime battute regna il totale equilibrio, leggero predominio territoriale però per i giallorossi ma i padroni di casa si difendono con ordine. Al 17’ Rende ad un passo dal vantaggio: Bevis sbaglia il disimpegno, Cruz recupera e appoggia a Palma che da ottima posizione calcia sicuro ma Marone si supera e riesce a metterci una pezza. La risposta messinese al 20’: sponda di Mukiele per Bevis che carica la botta ma spara a lato. Al 35’ galoppata di Bevis che si mette in proprio, salta un avversario e calcia dai 20 metri, Palermo si allunga e smanaccia in corner. Al 39’ punizione tagliata di A. Marchetti sul primo palo, Casella incorna e impegna Palermo. Finisce così la prima frazione, Rende-Fc Messina 0-0.

SECONDO TEMPO: Non cambia un granché, si riprende con ritmi blandi e possesso palla soprattutto messinese. Al quarto d’ora Mukiele appoggia a Carbonaro che prende la mira e calcia, tiro centrale, Palermo blocca. A 61’ Fc Messina in vantaggio: il neo entrato Agnelli sventaglia perfettamente per G. Palma che prende la mira e batte Palermo, è 0-1. Al 67 Rende sfortunato: M. Palma si libera di un avversario e appoggia a Cruz, rasoiata velenosissima che colpisce il palo. Al 69’ è Agnelli a provarci dalla distanza, Palermo ci mette una pezza. Al 75’ ancora Fc Messina pericoloso: Giuffrida per Agnelli che si muove tra le linee e calcia, Palermo si distende e riesce a bloccare. All’85’ Fc vicino al raddoppio: sugli sviluppi di un piazzato Dambros pennella e Fissore incorna, mira imprecisa. Al 93’ Agnelli lancia Mukiele, è bravo Palermo in uscita bassa a chiudere tutto. Finisce così, Rende-Fc Messina 0-1.

IL TABELLINO:

RENDE: Palermo; Cassaro, De Marchi (76′ Novello), Micieli, M. Palma (88′ Casciaro), Cruz, Foderano, Novello, Proto, Mosciaro, Cipolla. A disp.: Quintiero, Garritano, Carbone, Boito, Brandi, Balzetta, Mazzotta. All. Caruso.

FC MESSINA (4-3-2-1): Marone 99; Casella 00, Fissore, D. Marchetti, Aita 02; G. Palma, Giuffrida, A. Marchetti (58′ Agnelli); Bevis (78′ Dambros), Carbonaro; Mukiele 01. A disp.: Tocci 02, Ricossa 01, Quitadamo, Gille 02, Di Giorgio 02, Coria, Caballero. All. Rigoli.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta (Schirinzi-Longobardi).

MARCATORI: 61′ G. Palma.

NOTE: ammoniti G. Palma, Proto, Cruz, Fissore, M. Palma, Balzetta. Espulso al 91′ Cassaro (Ren).

