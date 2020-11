Il Sindaco di Barcellona aggiorna sui nuovi positivi in città

aggiornamento sui contagi da Coronavirus verificatisi in città: Il Sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha fatto ieri sera, attorno alle 20, il consuetoda Coronavirus verificatisi in città: “L’Usca di Barcellona Pozzo di Gotto ci ha reso nota la positività al Covid-19 di altri nostri nove concittadini. Il numero degli attuali contagiati sale quindi a 53 – ha detto il Primo Cittadino – Cresce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare per essere entrate in contatto con positivi.

Rinnovo il mio invito alla prudenza e a rispettare le regole anche e soprattutto in occasione delle visite al cimitero per la Commemorazione dei defunti. Sarà fondamentale seguire gli accorgimenti che la Giunta Municipale ha messo a punto nei giorni scorsi, lasciandosi guidare dai volontari. E’ importante non intrattenersi a lungo e recarsi al cimitero una volta sola, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale, evitando quindi qualsiasi tipo di assembramento”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it