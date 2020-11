Un incendio e un incidente: gli interventi di ieri del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Ieri pomeriggio, i Vigili del fuoco, intervenendo attorno alle 17.20, sono stati impegnati su più fronti, con Autopompa serbatoio e diverse autobotti, per un vasto incendio di una ex fonderia ormai divenuta capannone abbandonato in via Maregrosso a Messina; sono intervenuti poi per un incidente stradale sul tratto autostradale tra Rometta e Milazzo, direzione Palermo, intorno alle ore 17.40, dove sono state tratte in salvo 3 persone (feriti i 2 conducenti di un’auto coinvolta e quasi illeso l’autista di un furgone). La squadra é intervenuta con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio. i feriti dell’incidente stradale sono stati affidati alle cure del personale medico arrivato in ambulanza.

Ecco le immagini delle operazioni:

