Lipari, 16 positivi e 200 in quarantena precauzionale in attesa di tampone e nuove chiusure

di Luana Spanò – Sono 16 i nuovi positivi che si aggiungono ai 5 già accertati. Dopo un accurato esame epidemiologico, sono stati posti in quarantena precauzionale 200 persone.

Domani mattina, come comunicato dal sindaco Marco Giorgianni, saranno tutti sottoposti al test rapido in modalità drive-in, al campo sportivo dell’isola: “La tempestività in questo momento deve essere il nostro punto forte, si procederà poi con tamponi più accurati”.

Tra i positivi alcuni studenti delle scuole di Lipari, in quarantena anche compagni di classe ed insegnanti. Il primo cittadino ha quindi deciso di non attendere le prossime disposizioni regionale ed ha emesso un’ordinanza per chiudere le scuole fino al 13 novembre, sospesa l’isola pedonale e chiusi tutti i centri ricreativi.

