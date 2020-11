Lipari, aumentano i contagi. Chiuso un supermercato e le scuole in via precauzionale

di Luana Spanò – L’aumento dei nuovi positivi sull’isola di Lipari ha reso necessaria la chiusura di un supermercato del centro, dopo un caso accertato di Covid-19 tra il personale. In via precauzionale anche la chiusura delle scuole da domani 3 novembre per 10 giorni; positivi alcuni studenti.

Aumentano le persone in quarantena precauzionale.

Le preoccupazione palesate dai cittadini dell’isola sui social, a causa di alcuni rumors sugli esiti degli ultimi tamponi effettuati, che non sembrerebbero incoraggianti, ha reso necessaria la programmazione di una diretta Facebook del sindaco Marco Giorgianni, questa sera alle ore 18:00, che spiega: “Ciò che mi preoccupa non è chi viene isolato perché risultato positivo al tampone (perché una volta isolato non rappresenta più un veicolo di contagio), quanto che le indagini per identificare i contatti siano le più tempestive ed approfondite possibili, per evitare che il contagio si diffonda oltre i nuclei già soggetti ad isolamento.

È per questo che l’Amministrazione, al di là delle proprie competenze, collabora attivamente con le autorità sanitarie, che sono le autorità competenti in materia e con le forze dell’ordine per la più approfondita azione a tutela della salute di tutti. Confermo comunque che tutti i soggetti di cui mi viene chiesto sono in isolamento. Auguro a tutte le persone coinvolte una pronta guarigione ed esorto tutti al rispetto delle semplici regole. MASCHERINA E DISTANZIAMENTO”.

