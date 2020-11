Messina, Ripristino manto stradale: da domani divieti di sosta in diverse strade

Dopo i lavori di scavo per la posa di infrastrutture per la realizzazione di rete in fibra ottica, saranno effettuati i lavori di ripristino del manto stradale in alcune zone cittadine e pertanto sono state disposte limitazioni viarie nei tratti di strade interessati dagli scavi. Domani, martedì 3, e mercoledì 4, vigerà il divieto di sosta, 0-24 su entrambi i lati delle vie Polveriera, Vico San Cosimo numero civico 75, Strada Comunale, Portella, Chiesa San Filippo Superiore, Contrada Campolino Traversa II e Strada Comunale S. Lucia; mercoledì 4 e giovedì 5, su entrambi i lati della via Annibale, dal numero civico 44 al 56; giovedì 5 e venerdì 6, il divieto interesserà entrambi i lati della vie Giovanni dalle Bande Nere, B. Colleoni, N. Piccinini, F. Bussoni da Carmagnola, Strada Comunale San Giovannello e S. Basilio Magno contrada Baglio. Il transito veicolare sarà regolamentato con l’ausilio di movieri e quello pedonale, con particolare riguardo alle persone disabili, sarà garantito, in sicurezza, realizzando idonea segnaletica stradale di indirizzamento per i pedoni.

