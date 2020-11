Terremoto 1908, tenuta stamattina cerimonia in memoria delle Guardie Municipali morte

Oggi, lunedì 2, alle ore 10, all’interno del Gran Camposanto, dinanzi al Monumento dedicato alle Guardie Municipali decedute nel sisma del 1908, il Comando della Polizia Municipale, come ogni anno, porrà una corona di fiori in memoria dei defunti già appartenenti al Corpo. Alla cerimonia di commemorazione prenderanno parte il Sindaco Cateno De Luca, l’Assessore Massimiliano Minutoli, l’Associazione Vigili Urbani in quiescenza ed una rappresentanza degli Ufficiali di Polizia Municipale in servizio, oltre al picchetto d’onore. Il momento di preghiera sarà presieduto dal Cappellano del Corpo di Polizia Municipale don Gianfranco Centorrino.