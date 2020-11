Covid 19, a Barcellona chiudono le scuole

La notifica di nuove positività al virus del Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto ha spinto il Sindaco Pinuccio Calabrò a chiudere le scuole in città:

“Spiace comunicare – diceva ieri in serata il Sindaco, attorno alle 23 – che stasera l’Usca ci ha informato di 22 nuove positività nella nostra città. Quattro di questi casi riguardano persone già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di soggetti già contagiati”.

“L’aspetto purtroppo più rilevante – aggiungeva preoccupato – riguarda la positività di 12 bimbi di una scuola dell’infanzia cittadina. Appresa questa notizia, ho avviato una interlocuzione con Asp e Usca per l’adozione di provvedimenti tesi a frenare la curva dei contagi”.

“Dopo un attento confronto – concludeva – ho disposto con apposita ordinanza la chiusura di tutti i plessi e gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, fino al prossimo 14 novembre. Ciò al fine di consentire all’Asp di Messina di svolgere in sicurezza controlli sui contratti stretti e l’emissione dei relativi provvedimenti”.

