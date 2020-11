Lipari, 190 test rapidi e un solo positivo. Continua l’isolamento domiciliare

di Luana Spanò – Lipari, si è conclusa questa mattina la giornata dedicata ai test rapidi per tutte le persone entrate in contatto con i 16 nuovi positivi accertati ieri. Su 190 test rapidi è stato riscontrato solo un positivo al Covid-19. In corso le indagini per rintracciare le ultime persone con cui è entrato in contatto.

Come già anticipato dalla diretta Facebook di ieri dal sindaco Marco Giorgianni, i 190 sottoposti al tampone per precauzione non dovranno lasciare la quarantena fino a quando non avranno il risultato del tampone molecolare programmati per le giornate di sabato, domenica e lunedì.

Ai sedici positivi di ieri se ne aggiunge un altro dopo un tampone fatto in un laboratorio privato.

