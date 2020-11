Tenta di rubare vodka in supermercato del centro, arrestato

È stato arrestato intorno alle 21.00 di ieri sera in centro città dai poliziotti delle Volanti. Trattasi di un cittadino di nazionalità marocchina, 27 anni, con precedenti penali per i reati di rapina, violenza sessuale, stupefacenti, furto, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo aveva tentato il furto di una bottiglia di vodka del valore di circa 50 euro all’interno di un supermercato. Sorpreso da personale addetto alla sicurezza aveva reagito con minacce e spintoni per guadagnare la fuga e portare con sé la refurtiva. Una volta fuori, ritornava sul posto con un’ulteriore bottiglia in vetro che lanciava contro i dipendenti dell’esercizio commerciale i quali, fortunatamente, riuscivano a schivare l’oggetto.

I poliziotti intervenuti lo hanno individuato e bloccato poco dopo a circa un centinaio di metri dal supermercato. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire all’identità del reo ed evidenziare un decreto di espulsione a suo carico dal territorio nazionale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania sita in piazza Lanza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it