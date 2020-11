Truffa dell’eredità ad una anziana di Catania, denunciato messinese

Un messinese di 71 anni è stato denunciato dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Borgo Ognina di Catania per truffa. Lo scorso agosto, insieme ad un complice, ha convinto un’anziana a farsi dare tutti i suoi risparmi pari ad 11mila euro. Un metodo purtroppo conosciuto col nome di “truffa dell’eredità” in cui si convincono le vittime di poter agevolare un finto lascito, in questo caso ad un fantomatico medico che in passato aveva curato e guarito dei bambini e che avrebbe voluto ricompensare con una somma di euro 150mila euro.

Poco dopo avere ottenuto i soldi dalla vittima i due uomini sono fuggiti. La polizia ha identificato il truffatore grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di estrapolare la targa dell’auto utilizzata dai due, che è risultata essere stata presa a noleggio dal 71enne. L’uomo, in passato già denunciato per lo stesso reato, è stato riconosciuto, in foto, dalla vittima. Indagini sono in corso per identificare il suo complice.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it