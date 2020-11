Covid, aumentano i positivi anche a Lipari, altri 4 casi accertati

di Luana Spanò – Continuano ad aumentare i positivi al Covid-19 anche a Lipari. Altri 4 casi accertati di uno stesso nucleo famigliare. Avviate le indagini epidemiologiche, al momento in isolamento domiciliare 10 contatti stretti.

Aumenta anche la preoccupazione per la delicata condizione sanitaria dell’isola. Ieri, per uno dei 16 positivi accertati la scorsa settimana si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso un altro ospedale in Sicilia idoneo ad accogliere le persone affette dal virus. Il paziente è stato trattenuto per la quasi totalità della mattinata nell’unica ambulanza disponibile sull’isola. In quando per la seconda ambulanza arrivata dopo le proteste dei Comitati cittadini, manca il personale volontario adeguato per il suo utilizzo.

