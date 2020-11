Covid. Sicilia: 1322 nuovi casi. Crescono le terapie intensive

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 1.322 e il totale da inizio epidemia sale così a 27.402.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.497. Attualmente positive sono 18.526 persone, con un’aumento di 908 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Venticinque nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 594.I guariti ammontano invece a 8.282, 389 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.147 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 157 persone sono in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è Palermo con 531 nuovi casi, segue Catania con 292, Siracusa 152, Ragusa117, Messina 99, Trapani 86, Caltanissetta 23, Enna 20 e Agrigento 2.

