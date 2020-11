Covid: 1423 nuovi casi in Sicilia, 157 a Messina

Nuovo record di casi di Covid-19 in Sicilia: sono 1423 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Record anche per quanto riguarda i tamponi, sono stati 9525 gli esami eseguiti, circa cento in più di ieri. Sono 19.513 gli attuali positivi nell’isola.

Le persone ricoverate sono 159, a cui si aggiungono le 1557 persone in ricovero ordinario, per un totale di 1.316 posti letto occupati da pazienti Covid.

Ben 34 i decessi registrati, il massimo in 24 ore dall’inizio della pandemia.

I guariti sono 402, per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 8.282.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è Palermo con 321 nuovi casi, seguono Catania e Ragusa con 292, Messina con 157, Trapani con 12, Siracusa 91, Agrigento 62, Caltanissetta 47, Enna 40.

