Lipari, 22 positivi di cui 4 trasferiti sulla terraferma. Blitz ad una festa di compleanno

di Luana Spanò – A Lipari salgono a 22 i positivi accertati dal tampone molecolare, per 4 di loro si è reso necessario il trasferimento in strutture ospedaliere adibite al ricovero di malati Covid-19. Ultima una signora. Intanto, sono stati effettuati tutti i 200 tamponi molecolari per i contatti dei 16 positivi della settimana scorsa. Per loro si attende l’esito. A questi si aggiungono 8 persone risultate positive al test rapido in attesa di ulteriori test. Intanto il sindaco Marco Giorgianni ha esortato tutti a mantenere i comportamenti richiesti ed ad evitare feste e assembramenti. Controlli delle forze dell’ordine intensificati e blitz ad una festa di compleanno. Aumentati anche i controlli al porto di Milazzo per gli accessi alle Eolie.

