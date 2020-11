Sono tre gli ospiti e cinque gli operatori di Casa Serena risultati positivi al Covid 19 nel corso di un monitoraggio di routine con i test rapidi.

“Sono tutti asintomatici – conferma l’assessore Calafiore – e abbiamo già provveduto a sistemare gli ospiti in un’area protetta predisposta come da protocolli, con degli operatori sanitari dedicati”.

Domani, in collaborazione con l’Asp, i positivi verranno sottoposti al tampone molecolare, mentre per tutti sono in corso i test.

