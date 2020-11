Coronavirus, a Messina scuole riaperte: raggiunto accordo con il consiglio comunale

Intanto il sindaco Cateno De Luca annunicia: “Domani mercoledì alle ore 13:00 ci sarà un confronto con il consiglio comunale per definire le azioni e misure a sostegno della nostra comunità.

Da domani riapriranno tutte le scuole materne, elementari e medie a Messina, ad eccezione della Cannizzaro Galatti , “nei confronti della quale bisogna rispettare i termini di quarantena”, come stabilito dalla nota numero 128649/20 dell’Asp di Messina, emanata ieri sera e firmata dal commissario Carmelo Crisicelli , dopo che le scuole cittadine sono rimaste chiuse la scorsa settimana e i primi due giorni di questa.

Stiamo cercando di collaborare per mettere in campo più risorse possibili che saranno messe in campo entro venerdì dopo che il consiglio comunale approverà la variazione di bilancio già trasmessa alla presidenza del consiglio comunale”.