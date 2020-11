Pfizer, nostro vaccino anti-Covid efficace al 90%

Un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech e’ risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che e’ ancora in corso. Lo ha annunciato il presidente della Pfizer, Albert Bourla.

Il colosso farmaceutico Pfizer prevede di aver prodotto entro la fine dell’anno dosi del vaccino contro il Covid-19 sufficienti a immunizzare dalle 15 alle 20 milioni di persone. Lo hanno detto i vertici della casa farmaceutica, rendendo pubblici i dati sulla sperimentazione pubblica del vaccino, rivelatosi fortemente efficace contro il Covid-19. Il colosso farmaceutico, che ha sviluppato il vaccino con il produttore farmaceutico tedesco BioNTech, prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l’autorizzazione di emergenza al vaccino entro la fine di novembre (dopo aver raccolto i due mesi di mesi dati, raccomandati per la sicurezza).

“Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica e’ la vera chiave per superare l’emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza su Fb.

